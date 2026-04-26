Шмигаль: Кредит ЄС не піде на відновлення енергетики

Міністр енергетики Денис Шмигаль.

Кошти з кредиту від Європейського Союзу не планують спрямовувати на відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. На це потрібно 5,4 млрд євро.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела, які знайомі з напрямком використання коштів і підтвердив перший віце-перм’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль після засідання Ukraine Energy Coordination Group в Києві.

Гроші з кредиту ЄС на відновлення енергетики

"На відновлення енергетики 17 млрд євро з кредиту в цьому році грошей не буде", — сказало джерело.

Сам Шмигаль пояснив, що наявних кредитних ресурсів недостатньо для покриття нагальних потреб галузі. Україна очікує перший транш великого пакета допомоги від ЄС у межах 90 млрд євро, з яких цього року має надійти 45 млрд євро. Водночас до державного бюджету планують спрямувати 17 млрд євро, однак ці кошти не закривають дефіцит у сфері енергетики.

За оцінками уряду, для відновлення енергосистеми необхідно щонайменше 5,4 млрд євро, і наразі ці витрати залишаються непокритими.

Міністр також наголосив, що Україна продовжить взаємодію з Міністерством фінансів для пошуку додаткових ресурсів. Окрему ставку роблять на Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund), який розглядається як ключовий інструмент для залучення коштів.

Наразі до фонду вже подано заявок приблизно на 900 млн євро, а під час останніх переговорів вдалося додатково залучити ще 100 млн євро від міжнародних партнерів.

Уряд очікує, що саме цей механізм стане одним із головних джерел фінансування відновлення енергетичної інфраструктури та підвищення її стійкості в умовах війни.

Як писали Новини.LIVE, 23 квітня Володимир Зеленський розповів, що ЄС розблокував 90 мільярдів євро допомоги для України. За його словами, кредитні кошти підуть на озброєння та енергетичну безпеку.

Водночас Леся Забуранна розповіла, що Україна не буде повертати ці кошти, оскільки кредит прив'язаний до репарацій РФ.