Кулеба: В Украине восстановили более 4 млн кв. м дорог с начала года

Ремонт дорог. Фото: кадр из видео

В Украине с начала 2026 года уже отремонтировали более 4,4 млн квадратных метров дорожного покрытия на автодорогах государственного значения. Это почти половина от запланированного объема работ, который должны выполнить до 1 июня.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Кулеба рассказал, что в этом году дорожный сезон стартовал значительно раньше, чем обычно. Темпы ремонта постепенно росли: если зимой объемы составляли всего 4-5 тысяч квадратных метров в сутки, то сейчас показатель достигает почти 200 тысяч квадратных метров ежедневно.

Отмечается, что к работам привлечено около 200 ремонтных бригад и почти 1,9 тысячи работников. Количество бригад увеличили, чтобы ускорить восстановление инфраструктуры.

Ремонт продолжается на ключевых маршрутах по всей стране, в частности:

М-03 Киев — Харьков — Довжанский,

М-05 Киев — Одесса,

М-06 Киев — Чоп,

М-11 Львов — Шегини,

М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече,

М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский и других.

"Всего в этом году планируем восстановить около 10 млн кв. м дорожного покрытия", — отметил Алексей Кулеба.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Сухомлина, Украине не хватает средств на ремонт дорог в следующем году. Особое внимание чиновник уделил дорогам местного значения, которые в условиях войны приобрели стратегическое значение. Пути эвакуации и маршруты подвоза военных грузов часто пролегают именно через местную дорожную сеть.

Также мы писали, что в Черкасской области планируют завершить ремонт дорог до середины мая. По данным дорожников, процесс осложняют форс-мажоры и проблемы на местах. Сейчас выполнено около 50% от запланированных работ.