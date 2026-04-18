Кулеба: В Україні відновили понад 4 млн кв. м доріг від початку року

В Україні з початку 2026 року вже відремонтували понад 4,4 млн квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення. Це майже половина від запланованого обсягу робіт, який мають виконати до 1 червня.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ремонт доріг в Україні

Кулеба розповів, що цьогоріч дорожній сезон стартував значно раніше, ніж зазвичай. Темпи ремонту поступово зростали: якщо взимку обсяги становили лише 4-5 тисяч квадратних метрів на добу, то нині показник сягає майже 200 тисяч квадратних метрів щодня.

Зазначається, що до робіт залучено близько 200 ремонтних бригад і майже 1,9 тисячі працівників. Кількість бригад збільшили, щоб пришвидшити відновлення інфраструктури.

Ремонт триває на ключових маршрутах по всій країні, зокрема:

М-03 Київ — Харків — Довжанський,

М-05 Київ — Одеса,

М-06 Київ — Чоп,

М-11 Львів — Шегині,

М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече,

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський та інших.

"Загалом цьогоріч плануємо відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття", — зазначив Олексій Кулеба.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Сергія Сухомлина, Україні бракує коштів на ремонт доріг наступного року. Особливу увагу посадовець приділив дорогам місцевого значення, які в умовах війни набули стратегічної ваги. Шляхи евакуації та маршрути підвезення військових вантажів часто пролягають саме через місцеву дорожню мережу.

Також ми писали, що на Черкащині планують завершити ремонт доріг до середини травня. За даними дорожників, процес ускладнюють форс-мажори та проблеми на місцях. Наразі виконано близько 50% від запланованих робіт.