На Черкащині планують завершити ремонт доріг до середини травня

На Черкащині ремонт доріг виконали вже наполовину, а завершити всі роботи планують до 20 травня. Водночас дорожники визнають, що процес ускладнюють форс-мажори та проблеми на місцях.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно повідомив в.о. начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Володимир Олійник в ефірі програми Ранок.LIVE.

Дороги на Черкащині відремонтовані на 50%

За його словами, основні аварійні ділянки вже відремонтовані, що дозволило забезпечити проїзд.

"Основна ліквідація аварійної ямковості у нас по факту вже відбулась, проїзд забезпечений, але весь той об'єм запланований буде виконаний у строки", — зазначив Олійник.

Він також підтвердив, що наразі виконано близько 50% від запланованих робіт на дорогах.

Попри це, ситуація на об'єктах залишається складною. Дорожники стикаються з непередбачуваними труднощами, які гальмують темпи укладання асфальту. За словами посадовця, до частини таких викликів служби виявилися не повністю готовими.

"Вже половину виконано, однак ту є погодний фактор, фактор виробничих умов, тому що техніка не була підготовлена і вона виходить зі строю. Технічні проблеми є, але ми їх передбачили, і основні роботи до 20 травня ми завершимо", — заявив Олійник.

Як писали Новини.LIVE, голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що у 2026 році на екстрений ремонт доріг необхідно близько 52 млрд гривень.

Водночас уряд уже ухвалив рішення щодо термінового розвитку та захисту дорожньої інфраструктури, яка веде до прифронтових територій. Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що нова постанова дозволяє проводити ремонт державних доріг без зайвих бюрократичних процедур і спрямувати ресурси на найважливіші ділянки для військової та медичної логістики.