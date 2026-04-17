В Черкасской области планируют завершить ремонт дорог до середины мая

В Черкасской области планируют завершить ремонт дорог до середины мая

Дата публикации 17 апреля 2026 13:33
Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

В Черкасской области ремонт дорог выполнили уже наполовину, а завершить все работы планируют до 20 мая. В то же время дорожники признают, что процесс осложняют форс-мажоры и проблемы на местах.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно сообщил и.о. начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Владимир Олейник в эфире программы Утро.LIVE.

Дороги в Черкасской области отремонтированы на 50%

По его словам, основные аварийные участки уже отремонтированы, что позволило обеспечить проезд.

"Основная ликвидация аварийной ямочности у нас по факту уже состоялась, проезд обеспечен, но весь тот объем запланированный будет выполнен в сроки", — отметил Олейник.

Он также подтвердил, что сейчас выполнено около 50% от запланированных работ на дорогах.

Несмотря на это, ситуация на объектах остается сложной. Дорожники сталкиваются с непредсказуемыми трудностями, которые тормозят темпы укладки асфальта. По словам чиновника, к части таких вызовов службы оказались не полностью готовы.

"Уже половину выполнено, однако ту есть погодный фактор, фактор производственных условий, потому что техника не была подготовлена и она выходит из строя. Технические проблемы есть, но мы их предусмотрели, и основные работы до 20 мая мы завершим", — заявил Олейник.

Как писали Новини.LIVE, глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин заявил, что в 2026 году на экстренный ремонт дорог необходимо около 52 млрд гривен.

В то же время правительство уже приняло решение о срочном развитии и защите дорожной инфраструктуры, которая ведет к прифронтовым территориям. Министр обороны Михаил Федоров отметил, что новое постановление позволяет проводить ремонт государственных дорог без лишних бюрократических процедур и направить ресурсы на важнейшие участки для военной и медицинской логистики.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
