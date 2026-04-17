Украине не хватает средств на ремонт дорог в следующем году

Ремонтные работы на участке дороги. Фото: Новости.LIVE

Председатель Госагентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил о потребности в 52 миллиардах гривен для экстренного ремонта дорог в 2026 году. Ремонт необходимо провести не только для военной логистики, но и для обеспечения доступа детей к новым опорным лицеям.

Об этом Сергей Сухомлин эксклюзивно сообщил в интервью Новини.LIVE.

Бюджет Украины не имеет достаточно средств для ремонта дорог

Особое внимание чиновник уделил дорогам местного значения, которые в условиях войны приобрели стратегическое значение. Сухомлин подчеркнул, что в прифронтовых районах ситуация в корне отличается от тыловых областей из-за специфической логистики. По его словам, невозможно ограничиваться только международными или национальными трассами, поскольку пути эвакуации и маршруты подвоза военных грузов часто пролегают именно через местную дорожную сеть.

Кроме этого, есть необходимость в ремонте дорог, связанная с реформой Министерства образования. Сухомлин пояснил, что в процессе создания сети лицеев многие общины сталкиваются с проблемой подвоза учеников в учебные заведения.

"Нужно учесть еще реформу министерства образования, потому что очень много общин, которые переходят на лицеи, им нужно довести детей до этих лицеев по нашим дорогам. Этой суммы примерно мы оценивали в 52 миллиарда гривен. Понятно, что таких средств у нас сегодня нет, но будем стараться сделать как можно больше", — констатировал глава агентства.

Как сообщали уже Новини.LIVE, в некоторых регионах Украины начаты работы по развитию новых автодорог. Так во Львовской области хотят реконструировать 5 км автомобильной дороги Т 1416, которая должна соединить Рясное-Русское и Бирки.

Также в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета заявили, что потратят более 314 млн гривен на ремонт дорог в 2026 году.