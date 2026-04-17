Україні бракує коштів на ремонт доріг наступного року

Голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин повідомив про потребу в 52 мільярдах гривень для екстреного ремонту доріг у 2026 році. Ремонт необхідно провести не лише для військової логістики, а й для забезпечення доступу дітей до нових опорних ліцеїв.

Про це Сергій Сухомлин ексклюзивно повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Бюджет України не має достатньо коштів для ремонту доріг

Особливу увагу посадовець приділив дорогам місцевого значення, які в умовах війни набули стратегічної ваги. Сухомлин підкреслив, що у прифронтових районах ситуація докорінно відрізняється від тилових областей через специфічну логістику. За його словами, неможливо обмежуватися лише міжнародними чи національними трасами, оскільки шляхи евакуації та маршрути підвезення військових вантажів часто пролягають саме через місцеву дорожню мережу.

Крім цього, є необхідність у ремонті доріг, що пов'язана з реформою Міністерства освіти. Сухомлин пояснив, що в процесі створення мережі ліцеїв багато громад стикаються з проблемою підвозу учнів до навчальних закладів.

"Потрібно врахувати ще реформу міністерства освіти, бо дуже багато громад, які переходять на ліцеї, їм потрібно довести дітей до цих ліцеїв по нашим дорогам. Цього суми приблизно ми оцінювали в 52 мільярди гривень. Зрозуміло, що таких коштів у нас сьогодні немає, але будемо намагатися зробити якомога більше", — констатував очільник агентства.

Як повідомляли уже Новини.LIVE, в деяких регіонах України розпочаті роботи з розбудови нових автошляхів. Так у Львівській області хочуть реконструювати 5 км автомобільної дороги Т 1416, яка має з'єднати Рясне-Руське та Бірки.

Також у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради заявили, що витратять понад 314 млн гривень на ремонт доріг у 2026 році.