Кулеба назвав громади ключемо до відновлення та стійкості України

Олексій Кулеба. Фото: Facebook/oleksiikuleba

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба вважає, що громади є основним ключем, який забезпечить відновлення та стійкість України. Посадовець наголосив, що зараз Україна не тільки протистоїть російській агресії, а й вибудовує основу для майбутнього розвитку країни.

Про це він заявив на Міжнародному форумі згуртованості, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Кулеба про роль громад у відновленні України

За словами Кулеби, саме люди є центром рішень і реалізації відновлення України. Він зауважив, що станом на зараз понад 450 тисяч родин отримали житло в межах програм з компенсацій. Зокрема, на Київщині відновлено понад 25 тисяч об'єктів, що становить понад 70% від зруйнованого.

"Ми не тільки країна у війні — ми держава, яка тримається і думає про майбутнє. І це завдяки нашим Збройним силам і нашим людям", — зазначив Кулеба.

Він додав, що кожна область має свої досягнення. Кулеба подякував міжнародним партнерам та громадам, які також доклали зусиль, аби Україна пройшла надзвичайно складний опалювальний сезон.

"Сьогодні громада — це не просто адміністративна одиниця, а місце сили України. Саме тут, в громаді, народжується довіра до держави. Саме тут люди відчувають справедливість. І саме тут починається відновлення України", — зауважив міністр.

Плани реалізації стійкості

Олексій Кулеба наголосив на тому, що існує необхідність реалізації планів стійкості та посилення критичної інфраструктури. Це зробить державу готовою до будь-яких сценаріїв.

"Сьогодні наша готовність — це наша з вами безпека. Особлива увага прифронтовим територіям, адже вони є першою лінією оборони європейських цінностей, гідності та демократії", — зазначив Кулеба.

Він додав, що саме громади на сході та півночі України, зокрема, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя та інші області, перебувають на межі зони ризику. Відтак центральна влада, громада та міжнародні партнери мають бути єдиними у відповіді на воєнні виклики.

Міжнародне партнерство України

Міністр розвитку громад та територій України також додав, що Україна продовжує розширювати міжнародну підтримку у відновленні та розвитку громад. Йдеться про співпрацю з урядами країн-партнерів, міжнародними організаціями та фінансовими інституціями.

"Лише минулого року разом із вами у громадах було реалізовано понад 200 проєктів відновлення та забезпечено тисячі одиниць енергообладнання. Сьогодні ми виходимо на новий якісний рівень міжнародного партнерства громад. Україна вже стає повноцінним партнером, який робить свій внесок у спільний європейський безпековий простір", — зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що цінний досвід України стає важливим ресурсом міжнародної співпраці. Громади, за словами Кулеби, демонструють реальні моделі виживання та розвитку в умовах війни.

