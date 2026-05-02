Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кулеба: відшкодувань за знищені росіянами авто поки не буде

Кулеба: відшкодувань за знищені росіянами авто поки не буде

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 10:51
Кулеба: відшкодувань за знищені росіянами авто поки не буде
Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Фото: Олексій Кулеба/Facebook

Відшкодування коштів за знищені росіянами авто поки не буде. Зараз в України не вистачає коштів для компенсації за знищене або пошкоджене майно громадян, що є першочерговою потребою. Тому парламент має знайти спосіб, звідки отримати ці кошти.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. 

Парламент має знайти джерела для компенсацій за авто

"Ми бачили, що депутати зареєстрували відповідний законопроєкт. Можу сказати, що з нашого боку ми безумовно зацікавлені в тому, щоб будь-яка людина, яка постраждала від російської агресії отримала відповідну компенсацію. На сьогоднішній день проблема є тільки в тому, що в нас недостатньо фінансування для закриття першочергових потреб. Тобто компенсація за знищене або зруйноване майно", — сказав він.

Водночас Кулеба додав, що якщо парламенту вдасться знайти джерело додаткового фінансування для відшкодування знищених автівок, то уряд працюватиме у цьому напрямку. 

"Ми як уряд, безумовно працюємо в режимі пріоритезації наших завдань. І якщо парламент проголосує, ми безумовно будемо це робити. Ідея робоча, але треба визначитися з пріоритезацією. Чи є у нас кошти на це, і хто буде покривати ці потреби", — каже міністр.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок війни в Україні 7,2 млн українців втратили житло. Поки що в країні недостатньо коштів для комплексного забезпечення людей новими квартирами та будинками. Для цього потрібно десятки трильйонів гривень.

Також міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що в межах програм з компенсацій вже понад 450 тисяч родин отримали житло. Лише на Київщині відновлено 25 тисяч об’єктів. Він подякував міжнародним партнерам та громадам, які також доклали зусиль до цього.

компенсація відновлення війна в Україні
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації