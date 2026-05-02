Кулеба: відшкодувань за знищені росіянами авто поки не буде

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Фото: Олексій Кулеба/Facebook

Відшкодування коштів за знищені росіянами авто поки не буде. Зараз в України не вистачає коштів для компенсації за знищене або пошкоджене майно громадян, що є першочерговою потребою. Тому парламент має знайти спосіб, звідки отримати ці кошти.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Парламент має знайти джерела для компенсацій за авто

"Ми бачили, що депутати зареєстрували відповідний законопроєкт. Можу сказати, що з нашого боку ми безумовно зацікавлені в тому, щоб будь-яка людина, яка постраждала від російської агресії отримала відповідну компенсацію. На сьогоднішній день проблема є тільки в тому, що в нас недостатньо фінансування для закриття першочергових потреб. Тобто компенсація за знищене або зруйноване майно", — сказав він.

Водночас Кулеба додав, що якщо парламенту вдасться знайти джерело додаткового фінансування для відшкодування знищених автівок, то уряд працюватиме у цьому напрямку.

"Ми як уряд, безумовно працюємо в режимі пріоритезації наших завдань. І якщо парламент проголосує, ми безумовно будемо це робити. Ідея робоча, але треба визначитися з пріоритезацією. Чи є у нас кошти на це, і хто буде покривати ці потреби", — каже міністр.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок війни в Україні 7,2 млн українців втратили житло. Поки що в країні недостатньо коштів для комплексного забезпечення людей новими квартирами та будинками. Для цього потрібно десятки трильйонів гривень.

Також міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що в межах програм з компенсацій вже понад 450 тисяч родин отримали житло. Лише на Київщині відновлено 25 тисяч об’єктів. Він подякував міжнародним партнерам та громадам, які також доклали зусиль до цього.