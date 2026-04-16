Нардеп заявив, що 7,2 млн українців втратили житло

Зруйнований будинок внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко/Telegram

В Україні мільйони людей залишилися без житла внаслідок повномасштабної війни. Наявні державні ресурси дозволяють покривати лише поточні програми допомоги та виплат. Водночас повністю вирішити житлове питання наразі неможливо через брак фінансів.

Про це сказав народний депутат України від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в ефірі Ранок.LIVE.

Понад 7 млн українців лишилися без житла через війну

Нардеп зазначив, що на сьогодні близько 7,2 мільйона українців втратили своє житло.

За його словами, наявні фінансові ресурси спрямовані на підтримку чинних програм і виплат постраждалим. Однак цих коштів недостатньо для комплексного забезпечення людей новими квартирами та будинками.

Фролов зауважив, що масштаби проблеми є надзвичайно великими, адже йдеться про мільйони домогосподарств, які потребують житла.

Він пояснив, що повне забезпечення всіх постраждалих житлом потребуватиме колосальних витрат. Зокрема, депутат сказав:

"Якщо всі 3 мільйони домогосподарств забезпечити житлом — це десятки трильйонів гривень. Ми рахували, це десь в районі 10-11 всіх державних бюджетів, які в нас були до війни.

Тобто це дуже багато. Ви ж бачите, кожен день вони (росіяни, — Ред.) бомблять, вони знищують житло. А житло якраз найбільше страждає.

На жаль, найбільша категорія по завданих збитках, це якраз житло. Житловий фонд вони знищують найбільше".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вирішення житлового питання напряму впливає на відновлення економіки України. Він вважає, що розширення програми "єОселя" може стати важливим фактором повернення громадян до країни. За його словами, власне житло для українців є не лише базовою потребою, а й символом безпеки та стабільності.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за даними Кирила Буданова, державна програма доступного житла "єОселя" вже допомогла тисячам українців придбати власне житло, однак її можливостей недостатньо для покриття всіх потреб. За словами Буданова, в Україні залишається значна кількість внутрішньо переміщених осіб та громадян, які виїхали за кордон через війну. Попри результати програми, вона не здатна вирішити масштабну житлову проблему в країні.