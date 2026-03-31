Буданов: понад 80 тисяч українців отримали житло в рамках "єОселя"

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Державна програма доступного житла "єОселя" вже дозволила тисячам українців отримати власне житло. Попри це вона не покриває масштабних потреб населення. Є ще багато внутрішньо переселених осіб та українців за кордоном, які тікали від війни.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час First Affordable Mortgage Forum, передає кореспондент Новини.LIVE.

Результати роботи програми "єОселя"

Буданов розповів, що понад 24 000 осель, придбаних у межах програми, означають забезпечення житлом приблизно 70–80 000 громадян. Водночас він наголосив, що цього недостатньо для вирішення загальнонаціональної проблеми.

Керівник ОПУ підкреслив, що попри ефективність "єОселі", кількість внутрішньо переміщених осіб і українців, які були змушені виїхати за кордон, вимірюється мільйонами. Тому навіть розширення програми до 30 000 чи 40 000 житлових рішень не зможе кардинально змінити ситуацію.

Буданов вважає, що одним із можливих шляхів вирішення проблеми може стати концентрація всіх житлових ініціатив в межах єдиної програми. За його словами, передача різних державних програм в одні руки, які вже довели свою ефективність, може значно підсилити результат.

Читайте також:

"Шлях, який можливо допоможе це вирішити — концентрація всіх зусиль на єдиній програмі. "єОоселя" довела, що вона ефективна. Однак, мабуть, настав час замислитись, щоб шукати механізм, як передавати інші програми в одні руки, які показали ефективність", — зазначив очільник ОПУ.

Окремо він наголосив на зв'язку житлового питання з національною безпекою. Адже, за його словами, українці не зможуть повертатися до країни, якщо не матимуть чіткого розуміння, де їм жити.

Останні заяви Кирила Буданова

Як повідомляли Новини.LIVE, рнаніше Буданов заявив, що Третя світова війна почалась в Україні. Він акцентував на неможливості передбачити фінал цієї трагічної ситуації.

Також керівник ОПУ зазначив, що вірить в успішність переговорного процесу. Однак він наголосив, чим більше у світі відбувається подій, тим складніше Україні.

Крім того, Кирило Буданов розповів, що понад 8,5 тисяч українців повернулися з полону за час війни. Загалом за цей час відбулося 70 обмінів. У кожному допомагали партнери, зокрема, Сполучені Штати Америки та Обʼєднані Арабські Емірати.