Буданов: более 80 тысяч украинцев получили жилье в рамках "єОселя"

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Государственная программа доступного жилья "єОселя" уже позволила тысячам украинцев получить собственное жилье. Несмотря на это она не покрывает масштабных потребностей населения. Есть еще много внутренне переселенных лиц и украинцев за рубежом, которые бежали от войны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время First Affordable Mortgage Forum, передает корреспондент Новини.LIVE.

Результаты работы программы "єОселя"

Буданов рассказал, что более 24 000 домов, приобретенных в рамках программы, означают обеспечение жильем примерно 70-80 000 граждан. В то же время он отметил, что этого недостаточно для решения общенациональной проблемы.

Руководитель ОПУ подчеркнул, что несмотря на эффективность "єОсели", количество внутренне перемещенных лиц и украинцев, которые были вынуждены выехать за границу, измеряется миллионами. Поэтому даже расширение программы до 30 000 или 40 000 жилищных решений не сможет кардинально изменить ситуацию.

Буданов считает, что одним из возможных путей решения проблемы может стать концентрация всех жилищных инициатив в рамках единой программы. По его словам, передача различных государственных программ в одни руки, которые уже доказали свою эффективность, может значительно усилить результат.

Читайте также:

"Путь, который возможно поможет это решить — концентрация всех усилий на единой программе. "єОоселя" доказала, что она эффективна. Однако, видимо, пришло время задуматься, чтобы искать механизм, как передавать другие программы в одни руки, которые показали эффективность", — отметил глава ОПУ.

Отдельно он отметил связь жилищного вопроса с национальной безопасностью. Ведь, по его словам, украинцы не смогут возвращаться в страну, если не будут иметь четкого понимания, где им жить.

Последние заявления Кирилла Буданова

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Буданов заявил, что Третья мировая война началась в Украине. Он акцентировал на невозможности предсказать финал этой трагической ситуации.

Также руководитель ОПУ отметил, что верит в успешность переговорного процесса. Однако он отметил, чем больше в мире происходит событий, тем сложнее Украине.

Кроме того, Кирилл Буданов рассказал, что более 8,5 тысяч украинцев вернулись из плена за время войны. Всего за это время состоялось 70 обменов. В каждом помогали партнеры, в частности, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.