Нардеп заявил, что 7,2 млн украинцев потеряли жилье

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 14:16
Разрушенный дом в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко/Telegram

В Украине миллионы людей остались без жилья в результате полномасштабной войны. Имеющиеся государственные ресурсы позволяют покрывать только текущие программы помощи и выплат. В то же время полностью решить жилищный вопрос пока невозможно из-за нехватки финансов.

Об этом сказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в эфире Ранок.LIVE.

Более 7 млн украинцев остались без жилья из-за войны

Нардеп отметил, что на сегодня около 7,2 миллиона украинцев потеряли свое жилье.

По его словам, имеющиеся финансовые ресурсы направлены на поддержку действующих программ и выплат пострадавшим. Однако этих средств недостаточно для комплексного обеспечения людей новыми квартирами и домами.

Фролов отметил, что масштабы проблемы чрезвычайно велики, ведь речь идет о миллионах домохозяйств, нуждающихся в жилье.

Он пояснил, что полное обеспечение всех пострадавших жильем потребует колоссальных затрат. В частности, депутат сказал:

"Если все 3 миллиона домохозяйств обеспечить жильем — это десятки триллионов гривен.Мы считали, это где-то в районе 10-11 всех государственных бюджетов, которые у нас были до войны.

То есть это очень много. Вы же видите, каждый день они (россияне, — Ред.) бомбят, они уничтожают жилье. А жилье как раз больше всего страдает.

К сожалению, самая большая категория по нанесенному ущербу, это как раз жилье. Жилой фонд они уничтожают больше всего".

Новини.LIVE информировали, что недавно руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что решение жилищного вопроса напрямую влияет на восстановление экономики Украины. Он считает, что расширение программы "єОселя" может стать важным фактором возвращения граждан в страну. По его словам, собственное жилье для украинцев является не только базовой потребностью, но и символом безопасности и стабильности.

Также Новини.LIVE сообщали, что по данным Кирилла Буданова, государственная программа доступного жилья "єОселя" уже помогла тысячам украинцев приобрести собственное жилье, однако ее возможностей недостаточно для покрытия всех потребностей. По словам Буданова, в Украине остается значительное количество внутренне перемещенных лиц и граждан, выехавших за границу из-за войны. Несмотря на результаты программы, она не способна решить масштабную жилищную проблему в стране.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
