Почти 700 дронов: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ

Россияне в очередной раз нанесли массированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что против мирного населения российские войска применили почти 700 беспилотников. В частности, оккупанты выпустили около 19 баллистических ракет, также были и крылатые.

В ночь на 16 апреля Украина снова подверглась массированной атаке, во время которой было применено почти 700 дронов, а также баллистические и крылатые ракеты. Об этом сообщил Владимир Зеленский после доклада командующего Воздушных сил. По его словам, большинство целей удалось сбить, однако есть попадания, разрушения и жертвы среди гражданских.

Президент отметил, что Россия продолжает делать ставку на войну, и ответом должно быть усиление давления и защиты людей. Он поблагодарил партнеров и подчеркнул важность выполнения уже данных обещаний о помощи Украине.

Прежде чем перейти к деталям, Зеленский подчеркнул:

Читайте также:

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не заслуживает любого смягчения глобальной политики и снятия санкций. Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ — нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами".

Комментируя ситуацию после атаки, президент сообщил:

"Было почти 700 российских дронов за день и вечер накануне и за ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатые ракеты этой ночью. Большинство баллистики — против Киева. Удалось сбить 636 дронов и часть ракет. К сожалению, не все. Есть попадания и повреждения обычных домов. К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Среди погибших — мальчик, 12 лет ему было. Мои соболезнования родным и близким... По состоянию на это время известно и о 100 раненых из-за одной этой российской массированной атаки".

И напоследок он подчеркнул необходимость дальнейшего давления на Россию и выполнения договоренностей по поставкам вооружения, в частности систем ПВО и ракет к ним.

Новини.LIVE сообщали о результатах работы Сил ПВО во время массированной атаки РФ на Украину 16 апреля. По данным Воздушных сил ВСУ, украинским защитникам неба удалось сбить 636 вражеских дронов. Кроме того, украинские защитники сбили 31 ракету.

Также Новини.LIVE информировали, что российские захватчики нанесли удар по Днепропетровской области. Оккупанты атаковали регион артиллерией, ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела Днепропетровщины есть погибшие и раненые среди гражданского населения.