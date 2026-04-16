Майже 700 дронів: Зеленський розповів про наслідки атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росіяни вкотре завдали масованого удару балістичними ракетами та безпілотниками по Україні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що проти мирного населення російські війська застосували майже 700 безпілотників. Зокрема, окупанти випустили близько 19 балістичних ракет, також були й крилаті.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Наслідки атаки РФ на Київ 16 квітня. Фото: ДСНС

Зеленський про масовану атаку РФ на Україну 16 квітня

У ніч проти 16 квітня Україна знову зазнала масованої атаки, під час якої було застосовано майже 700 дронів, а також балістичні й крилаті ракети. Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді командувача Повітряних сил. За його словами, більшість цілей вдалося збити, однак є влучання, руйнування та жертви серед цивільних.

Президент зазначив, що Росія продовжує робити ставку на війну, і відповіддю має бути посилення тиску та захисту людей. Він подякував партнерам і наголосив на важливості виконання вже наданих обіцянок щодо допомоги Україні.

Перш ніж перейти до деталей, Зеленський наголосив:

"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь — потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами".

Пожежа внаслідок удару РФ по Києву 16 квітня. Фото: ДСНС

Коментуючи ситуацію після атаки, президент повідомив:

"Було майже 700 російських дронів за день і вечір напередодні та за ніч. Також були ракети: 19 балістичних і ще крилаті ракети цієї ночі. Більшість балістики — проти Києва. Вдалося збити 636 дронів і частину ракет. На жаль, не всі. Є влучання та пошкодження звичайних будинків. На жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі. Серед загиблих — хлопчик, 12 років йому було. Мої співчуття рідним та близьким… Станом на цей час відомо і про 100 поранених через одну цю російську масовану атаку".

І насамкінець він підкреслив необхідність подальшого тиску на Росію та виконання домовленостей щодо постачання озброєння, зокрема систем ППО і ракет до них.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE повідомляли про результати роботи Сил ППО під час масованої атаки РФ на Україну 16 квітня. За даними Повітряних сил ЗСУ, українським оборонцям неба вдалося збити 636 ворожих дронів. Крім того, українські захисники збили 31 ракету.

Також Новини.LIVE інформували, що російські загарбники завдали удару по Дніпропетровській області. Окупанти атакували регіон артилерією, ракетами та дронами. Внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини є загиблі та поранені серед цивільного населення.