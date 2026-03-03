Кулеба зробив заяву про ремонт доріг в Україні у 2026 році

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Фото: Кулеба/Facebook

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що наразі держава продовжує пошук грошей на ремонт доріг. За його словами, цього року необхідно відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг.

Про це Олексій Кулеба сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Кулеба про ремонт доріг в Україні

Кулеба зазначив, що на реалізацію ремонтних робіт виділили 12,6 млрд гривень, але цього ресурсу не вистачить. Водночас він зауважив, що держава шукатиме гроші на цю потребу.

За словами Кулеби, мовиться зокрема про ремонт доріг на прифронтових територіях, які є важливими логістичними шляхами.

"Нам потрібно виправити помилку і говорити про дороги виключно як про елемент військової логістики, про елемент нашої допомоги нашим людям, евакуації. І саме тому ми будемо звертатися за додатковим ресурсом на прифронтові дороги", — пояснив віцепрем'єр.

Водночас потребу у ремонті доріг прокоментувала й прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зауважила, що вже зараз триває ямковий, але не капітальний ремонт.

"Ми всі їздимо дорогою, розуміємо стан доріг. У нас визначені пріоритетні напрямки (у питанні ремонту, — ред.) і визначено фінансування", — сказала прем'єрка.

Раніше Кулеба заявляв, що цього року зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. Він тоді зазначав, що в Україні пошкоджено понад 23 млн кв. м доріг.

Також ми інформували, що стан траси Одеса-Київ цієї зими різко погіршився. Через ями та зруйнований асфальт рух місцями фактично зупиняється.

Ситуація з дорогами після зими є складною також у столиці. Раніше президент Зеленський оцінив стан доріг у Києві й зазначив, що у цьому питанні "позитиву мало".