Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кулеба сказав, скільки км доріг потрібно відремонтувати у 2026

Кулеба сказав, скільки км доріг потрібно відремонтувати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 19:00
Кулеба зробив заяву про ремонт доріг в Україні у 2026 році
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Фото: Кулеба/Facebook

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що наразі держава продовжує пошук грошей на ремонт доріг. За його словами, цього року необхідно відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг.

Про це Олексій Кулеба сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Кулеба про ремонт доріг в Україні

Кулеба зазначив, що на реалізацію ремонтних робіт виділили 12,6 млрд гривень, але цього ресурсу не вистачить. Водночас він зауважив, що держава шукатиме гроші на цю потребу.

За словами Кулеби, мовиться зокрема про ремонт доріг на прифронтових територіях, які є важливими логістичними шляхами.

"Нам потрібно виправити помилку і говорити про дороги виключно як про елемент військової логістики, про елемент нашої допомоги нашим людям, евакуації. І саме тому ми будемо звертатися за додатковим ресурсом на прифронтові дороги", — пояснив віцепрем'єр.

Водночас потребу у ремонті доріг прокоментувала й прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зауважила, що вже зараз триває ямковий, але не капітальний ремонт.

"Ми всі їздимо дорогою, розуміємо стан доріг. У нас визначені пріоритетні напрямки (у питанні ремонту, — ред.) і визначено фінансування", — сказала прем'єрка.

Раніше Кулеба заявляв, що цього року зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. Він тоді зазначав, що в Україні пошкоджено понад 23 млн кв. м доріг.

Також ми інформували, що стан траси Одеса-Київ цієї зими різко погіршився. Через ями та зруйнований асфальт рух місцями фактично зупиняється.

Ситуація з дорогами після зими є складною також у столиці. Раніше президент Зеленський оцінив стан доріг у Києві й зазначив, що у цьому питанні "позитиву мало".

ремонт дороги Україна Юлія Свириденко війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації