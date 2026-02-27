Кулеба розповів, чому в Україні погані дороги

Олексій Кулеба. Фото: Facebook / Олексій Кулеба

В Україні станом на сьогодні пошкоджено понад 23 млн кв. м доріг. Кабінет міністрів шукає додаткове фінансування на ремонт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби під час години запитань до уряду в п’ятницю, 27 лютого.

Реклама

Читайте також:

Українські дороги не витримали зими

Кулеба наголосив, що зима цього року стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни.

"Поєднання різких температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу призвело до того, що йде прискорення руйнування покриття. Ми маємо об’єктивні цифри. На сьогоднішній день загальна деформація на основних дорогах — обсяг перевищує 23 млн кв. м", — зазначив він.

Міністр наголосив, що вже проводяться першочергові й невідкладні роботи на суму більше, ніж 14 млрд гривень.

"Вже існує план робіт. Більше того, виходячи з температурних режимів, цього тижня вже вийшли на роботи в областях — це ямковий ремонт, але протягом наступних шести місяців ми приведемо до ладу основні наші дороги", — додав урядовець.

За словами Кулеби, ситуацію ускладнює те, що проблема накопичувалась роками, а більшість доріг прострочили ремонт на два роки і більше. Уряд ухвалив рішення шукати додаткове фінансування, і цим займатимуться протягом усього 2026 року.

Стан доріг в Україні

Цієї зими значно погіршився стан дороги на трасі Одеса-Київ. На окремих ділянках автомобілі їдуть майже повзучи — швидкість падає до 10 км/год, через це утворюються затори.

Аналогічна ситуація спостерігається і на інших трасах країни, а також у Києві.

Також у цей час в Києві викрили корупційну схему, де закупляли дорожню сіль за завищеними цінами.