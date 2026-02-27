Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На дорогах значні руйнування — міністр назвав причину

На дорогах значні руйнування — міністр назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 13:17
Кулеба розповів, чому в Україні погані дороги
Олексій Кулеба. Фото: Facebook / Олексій Кулеба

В Україні станом на сьогодні пошкоджено понад 23 млн кв. м доріг. Кабінет міністрів шукає додаткове фінансування на ремонт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби під час години запитань до уряду в п’ятницю, 27 лютого.

Реклама
Читайте також:

Українські дороги не витримали зими

Кулеба наголосив, що зима цього року стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни.

"Поєднання різких температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу призвело до того, що йде прискорення руйнування покриття. Ми маємо об’єктивні цифри. На сьогоднішній день загальна деформація на основних дорогах обсяг перевищує 23 млн кв. м", — зазначив він.

Міністр наголосив, що вже проводяться першочергові й невідкладні роботи на суму більше, ніж 14 млрд гривень.

"Вже існує план робіт. Більше того, виходячи з температурних режимів, цього тижня вже вийшли на роботи в областях — це ямковий ремонт, але протягом наступних шести місяців ми приведемо до ладу основні наші дороги", — додав урядовець.

За словами Кулеби, ситуацію ускладнює те, що проблема накопичувалась роками, а більшість доріг прострочили ремонт на два роки і більше. Уряд ухвалив рішення шукати додаткове фінансування, і цим займатимуться протягом усього 2026 року.

Стан доріг в Україні

Цієї зими значно погіршився стан дороги на трасі Одеса-Київ. На окремих ділянках автомобілі їдуть майже повзучи — швидкість падає до 10 км/год, через це утворюються затори.

Аналогічна ситуація спостерігається і на інших трасах країни, а також у Києві

Також у цей час в Києві викрили корупційну схему, де закупляли дорожню сіль за завищеними цінами

Верховна Рада дороги сніг зима уряд війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації