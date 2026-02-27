Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эта зима стала самой тяжелой для дорожников за время войны — Кулеба

Эта зима стала самой тяжелой для дорожников за время войны — Кулеба

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 13:17
В Украине активизировали ремонт дорог после зимы
Алексей Кулеба. Фото: Facebook / Алексей Кулеба

Многие дороги в Украине просрочили срок, предусматриваемый на ремонт. Также ситуацию значительно усложнили погодные условия, которые были этой зимой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы во время часа вопросов к правительству в пятницу, 27 февраля.

Реклама
Читайте также:

Украинские дороги не выдержали зимы

Кулеба отметил, что зима этого года стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны.

"Сочетание резких температурных колебаний, снегопадов, ледяного дождя привело к тому, что идет ускорение разрушения покрытия. Мы имеем объективные цифры. На сегодняшний день общая деформация на основных дорогах объем превышает 23 млн кв. м", — отметил он.

Министр подчеркнул, что уже проводятся первоочередные и неотложные работы на сумму более 14 млрд гривен.

"Уже существует план работ. Более того, исходя из температурных режимов, на этой неделе уже вышли на работы в областях это ямочный ремонт, но в течение следующих шести месяцев мы приведем в порядок основные наши дороги", — добавил чиновник.

По словам Кулебы, ситуацию осложняет то, что проблема накапливалась годами, а большинство дорог просрочили ремонт на два года и более. Правительство приняло решение искать дополнительное финансирование, и этим будут заниматься в течение всего 2026 года.

Состояние дорог в Украине

Этой зимой значительно ухудшилось состояние дороги на трассе Одесса-Киев. На отдельных участках автомобили едут почти ползучи — скорость падает до 10 км/ч, поэтому образуются пробки.

Аналогичная ситуация наблюдается и на других трассах страны, а также в Киеве.

Также в это время в Киеве разоблачили коррупционную схему, где закупали дорожную соль по завышенным ценам.

Верховная Рада дороги снег зима правительство война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации