В Украине активизировали ремонт дорог после зимы

Алексей Кулеба. Фото: Facebook / Алексей Кулеба

Многие дороги в Украине просрочили срок, предусматриваемый на ремонт. Также ситуацию значительно усложнили погодные условия, которые были этой зимой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы во время часа вопросов к правительству в пятницу, 27 февраля.

Реклама

Читайте также:

Украинские дороги не выдержали зимы

Кулеба отметил, что зима этого года стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны.

"Сочетание резких температурных колебаний, снегопадов, ледяного дождя привело к тому, что идет ускорение разрушения покрытия. Мы имеем объективные цифры. На сегодняшний день общая деформация на основных дорогах — объем превышает 23 млн кв. м", — отметил он.

Министр подчеркнул, что уже проводятся первоочередные и неотложные работы на сумму более 14 млрд гривен.

"Уже существует план работ. Более того, исходя из температурных режимов, на этой неделе уже вышли на работы в областях — это ямочный ремонт, но в течение следующих шести месяцев мы приведем в порядок основные наши дороги", — добавил чиновник.

По словам Кулебы, ситуацию осложняет то, что проблема накапливалась годами, а большинство дорог просрочили ремонт на два года и более. Правительство приняло решение искать дополнительное финансирование, и этим будут заниматься в течение всего 2026 года.

Состояние дорог в Украине

Этой зимой значительно ухудшилось состояние дороги на трассе Одесса-Киев. На отдельных участках автомобили едут почти ползучи — скорость падает до 10 км/ч, поэтому образуются пробки.

Аналогичная ситуация наблюдается и на других трассах страны, а также в Киеве.

Также в это время в Киеве разоблачили коррупционную схему, где закупали дорожную соль по завышенным ценам.