Кулеба рассказал о планах по ремонту дорог на 2026 год

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба рассказал о ситуации с ремонтом дорог после зимы. По его данным, в этом году необходимо отремонтировать более 20 млн квадратных метров дорог.

Об этом Алексей Кулеба сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Кулеба отметил, что на реализацию ремонтных работ выделили 12,6 млрд гривен, но этого ресурса не хватит. В то же время он отметил, что государство будет искать деньги на эту потребность.

По словам Кулебы, говорится в частности о ремонте дорог на прифронтовых территориях, которые являются важными логистическими путями.

"Нам нужно исправить ошибку и говорить о дорогах исключительно как об элементе военной логистики, об элементе нашей помощи нашим людям, эвакуации. И именно поэтому мы будем обращаться за дополнительным ресурсом на прифронтовые дороги", — объяснил вице-премьер.

Вместе с тем потребность в ремонте дорог прокомментировала и премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что уже сейчас продолжается ямочный, но не капитальный ремонт.

"Мы все ездим по дороге, понимаем состояние дорог. У нас определены приоритетные направления (в вопросе ремонта, — ред.) и определено финансирование", — сказала премьер.

Ранее Кулеба заявлял, что в этом году зима стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны. Он тогда отмечал, что в Украине повреждено более 23 млн кв. м дорог.

Также мы информировали, что состояние трассы Одесса-Киев этой зимой резко ухудшилось. Из-за ям и разрушенного асфальта движение местами фактически останавливается.

Ситуация с дорогами после зимы является сложной также в столице. Ранее президент Зеленский оценил состояние дорог в Киеве и отметил, что в этом вопросе "позитива мало".