Ситуация в энергетике - Алексей Кулеба ответил, как идет восстановление

Кулеба ответил, как продвигается восстановление энергетики
Дата публикации 29 января 2026 13:46
Ситуация в энергетике остается сложной, однако в Киеве и области фиксируют положительные сдвиги.
Об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Он отметил, что в столице удалось перейти к жестким, но плановым графикам электроснабжения, и постепенно избегать полных блэкаутов.
Сейчас без отопления в Украине остаются чуть более 900 жилых домов, из них 613 — в Киеве. Для восстановления теплоснабжения действует ремонтный план под контролем штаба во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
