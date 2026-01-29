Видео
Украина и РФ, похоже, начали энергетическое перемирие, — Немичев

Украина и РФ, похоже, начали энергетическое перемирие, — Немичев

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 11:54
Энергетическое перемирие - что известно и какова реакция экспертов
Разрушенная электростанция. Фото: ДТЭК

В информационном пространстве появились сообщения о якобы запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. В то же время официального подтверждения каких-либо договоренностей пока нет.

На эти сообщения отреагировал основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев в своем Telegram в четверг, 29 января.

Читайте также:

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ — что известно

На каналах российских военных корреспондентов начала распространяться информация о том, что России якобы запретили наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, это касается всех объектов в Киеве и области, а также на остальной территории страны. Впоследствии появились утверждения, что аналогичный запрет действует и в отношении ударов по территории РФ.

Немичев также допустил возможность временного взаимного ограничения атак.

"Похоже, энергетическое перемирие действует с обеих сторон. Посмотрим, как будут выполнять", — написал Немичев.

Немічев прокоментував енергетичне перемир'я
Сообщение Константина Немичева. Фото: скриншот из Telegram

В то же время более сдержанную оценку дал автор Telegram-канала "Николаевский Ванек". По его словам, окончательное решение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между сторонами до сих пор не принято, поэтому гражданам не стоит терять бдительность.

"Обстрелы они прекращать не будут, и даже если им дали какой-то запрет сейчас, на этом этапе это пока ненадолго", — отметил он.

Миколаївський Ваньок прокоментував енергетичне перемир'я
Сообщение в канале "Николаевский Ванек". Фото: скриншот из Telegram

Кроме того, советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко также отметил, что рано говорить о мире. Он отметил, что со стороны РФ нет никаких шагов к прекращению войны.

"Не ведитесь на вбросы с российской стороны о "энергетическом перемирии". Об этом рано говорить, хотя ситуация может измениться. Даже если в теории что-то такое будет — россияне не имеют никакого намерения прекращать войну. И в прошлый раз перемирие они не очень придерживались", — написал Стерненко.

Стерненко прокоментував енергетичне перемир'я
Сообщение Сергея Стерненко. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль накануне провел заседание Штаба по текущей ситуации в энергетике.

Также стало известно, что в Киеве введены временные графики отключения света в связи с критической ситуации в электросети.

россия Украина перемирие война в Украине энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
