Головна Новини дня Україна та РФ, ймовірно, почали енергетичне перемир'я, — Немічев

Україна та РФ, ймовірно, почали енергетичне перемир'я, — Немічев

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 11:54
Енергетичне перемир'я — що відомо та ка реакція експертів
Зруйнована електростанція. Фото: ДТЕК

У інформаційному просторі з'явилися повідомлення про нібито заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Водночас офіційного підтвердження будь-яких домовленостей наразі немає.

На ці повідомлення відреагував засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев у своєму Telegram в четвер, 29 січня.

Читайте також:

Енергетичне перемир'я між Україною та РФ — що відомо

На каналах російських військових кореспондентів почала ширитися інформація про те, що Росії нібито заборонили завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, це стосується усіх об'єктів у Києві та області, а також на решті територій країни. Згодом з'явилися твердження, що аналогічна заборона діє і щодо ударів по території РФ.

Немічев також припустив можливість тимчасового взаємного обмеження атак.

"Схоже, енергетичне перемир'я діє з обох сторін. Подивимося, як будуть виконувати", — написав Немічев.

Немічев прокоментував енергетичне перемир'я
Допис Костянтина Немічева. Фото: скриншот з Telegram

Водночас більш стриману оцінку дав автор Telegram-каналу "Миколаївський Ванек". За його словами, остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між сторонами досі не ухвалено, тому громадянам не варто втрачати пильність.

"Обстріли вони припиняти не будуть, і навіть якщо їм дали якусь заборону зараз, на цьому етапі це поки що ненадовго", — зазначив він.

Миколаївський Ваньок прокоментував енергетичне перемир'я
Допис у каналі "Миколаївський Ваньок". Фото: скриншот з Telegram

Крім того, радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко також наголосив на тому, що зарано казати про мир. Він зазначив, що з боку РФ немає жодних кроків до припинення війни.

"Не ведіться на вкиди з російської сторони про "енергетичне перемир'я". Про це зарано казати, хоча ситуація може змінитися. Навіть якщо у теорії щось таке буде — росіяни не мають жодного наміру припиняти війну. Та й минулого разу перемир'я вони не дуже дотримувалися", — написав Стерненко.

Стерненко прокоментував енергетичне перемир'я
Допис Сергія Стерненка. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль напередодні провів засідання Штабу щодо поточної ситуації в енергетиці.

Також стало відомо, що у Києві запроваджено тимчасові графіки відключення світла у зв'язку з критичною ситуацію в електромережі.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
