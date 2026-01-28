Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Світло, генератори та допомога — Шмигаль провів засідання штабу

Світло, генератори та допомога — Шмигаль провів засідання штабу

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 22:51
Шмигаль розповів про ситуацію зі світлом
Міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Telegram

У середу, 28 січня, відбулося чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. У Києві без світла залишаються більш ніж 600 тисяч споживачів.

Про це повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Шмигаль про ситуацію зі світлом — деталі

"Провели чергове засідання Штабу. Щодо ситуації з електроенергією. Дефіцит потужності лишається. Станом на вечір у Києві без світла 610 тисяч споживачів. Провели детальний аудит спроможностей Києва та області щодо розподіленої генерації. Маємо значний потенціал", — поінформував міністр.

Водночас він зазначив, що наразі завдання — максимально пришвидшити введення об’єктів у роботу. За його словами, вже є графік, відповідно до якого здійснюватиметься їх поетапний запуск.

Шмигаль про міжнародну допомогу в енергетиці

Водночас глава Міненерго повідомив, що триває активне залучення міжнародної допомоги.

За його інформацією, генератори надають 16 країн-партнерів. 437 вже доставлено від ЄС та Японії. Більш ніж 500 очікується, суттєва частина вже в дорозі.

Крім того, надійдуть силові трансформатори. Тут Україні активно допомогають Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Азербайджан та Литва (очікується загалом 52 трансформатори).

Шмигаль про канікули у Києві та втрати серед енергетиків

Міністр зазначив, що наразі в школах Києва до 1 лютого тривають подовжені канікули, деякі навчальні заклади працюють у режимі Пунктів незламності.

За його словами, остаточне рішення щодо формату навчання має ухвалити Рада оборони міста Києва.

Шмигаль також згадав про втрати серед енергетиків.

"На жаль, маємо й втрати серед енергетиків. Сьогодні вранці на Донеччині внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув працівник газової служби. Він саме прямував на виклик, щоб відновити газопостачання людям. Мої щирі співчуття родині, близьким і колегам загиблого", — сказав глава Міненерго.

Нагадаємо, що у середу у вечірньому відеозверненні президент Зеленський заявив, що наразі найскладніша ситуація з опаленням та світлом у Києві. 

Також сьогодні стало відомо, коли на Троєщині може з'явитися теплопостачання.

Денис Шмигаль Київ теплопостачання енергетика відключення світла світло
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації