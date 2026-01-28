Шмигаль розповів про ситуацію зі світлом

Міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Telegram

У середу, 28 січня, відбулося чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. У Києві без світла залишаються більш ніж 600 тисяч споживачів.

Про це повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль у Telegram.

Шмигаль про ситуацію зі світлом — деталі

"Провели чергове засідання Штабу. Щодо ситуації з електроенергією. Дефіцит потужності лишається. Станом на вечір у Києві без світла 610 тисяч споживачів. Провели детальний аудит спроможностей Києва та області щодо розподіленої генерації. Маємо значний потенціал", — поінформував міністр.

Водночас він зазначив, що наразі завдання — максимально пришвидшити введення об’єктів у роботу. За його словами, вже є графік, відповідно до якого здійснюватиметься їх поетапний запуск.

Шмигаль про міжнародну допомогу в енергетиці

Водночас глава Міненерго повідомив, що триває активне залучення міжнародної допомоги.

За його інформацією, генератори надають 16 країн-партнерів. 437 вже доставлено від ЄС та Японії. Більш ніж 500 очікується, суттєва частина вже в дорозі.

Крім того, надійдуть силові трансформатори. Тут Україні активно допомогають Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Азербайджан та Литва (очікується загалом 52 трансформатори).

Шмигаль про канікули у Києві та втрати серед енергетиків

Міністр зазначив, що наразі в школах Києва до 1 лютого тривають подовжені канікули, деякі навчальні заклади працюють у режимі Пунктів незламності.

За його словами, остаточне рішення щодо формату навчання має ухвалити Рада оборони міста Києва.

Шмигаль також згадав про втрати серед енергетиків.

"На жаль, маємо й втрати серед енергетиків. Сьогодні вранці на Донеччині внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув працівник газової служби. Він саме прямував на виклик, щоб відновити газопостачання людям. Мої щирі співчуття родині, близьким і колегам загиблого", — сказав глава Міненерго.

Нагадаємо, що у середу у вечірньому відеозверненні президент Зеленський заявив, що наразі найскладніша ситуація з опаленням та світлом у Києві.

Також сьогодні стало відомо, коли на Троєщині може з'явитися теплопостачання.