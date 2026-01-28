Видео
Свет, генераторы и помощь — Шмыгаль провел заседание штаба

Свет, генераторы и помощь — Шмыгаль провел заседание штаба

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 22:51
Шмыгаль рассказал о ситуации со светом
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Telegram

В среду, 28 января, состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. В Киеве без света остаются более 600 тысяч потребителей.

Об этом сообщил глава Минэнерго Денис Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль о ситуации со светом — детали

"Провели очередное заседание Штаба. Относительно ситуации с электроэнергией. Дефицит мощности остается. По состоянию на вечер в Киеве без света 610 тысяч потребителей. Провели детальный аудит возможностей Киева и области по распределенной генерации. Имеем значительный потенциал", — проинформировал министр.

В то же время он отметил, что сейчас задача — максимально ускорить ввод объектов в работу. По его словам, уже есть график, согласно которому будет осуществляться их поэтапный запуск.

Шмыгаль о международной помощи в энергетике

В то же время глава Минэнерго сообщил, что продолжается активное привлечение международной помощи.

По его информации, генераторы предоставляют 16 стран-партнеров. 437 уже доставлено от ЕС и Японии. Более 500 ожидается, существенная часть уже в пути.

Кроме того, поступят силовые трансформаторы. Здесь Украине активно помогают Нидерланды, Финляндия, Латвия, Азербайджан и Литва (ожидается всего 52 трансформатора).

Шмыгаль о каникулах в Киеве и потерях среди энергетиков

Министр отметил, что сейчас в школах Киева до 1 февраля продолжаются продленные каникулы, некоторые учебные заведения работают в режиме Пунктов несокрушимости.

По его словам, окончательное решение относительно формата обучения должен принять Совет обороны города Киева.

Шмыгаль также упомянул о потерях среди энергетиков.

"К сожалению, есть и потери среди энергетиков. Сегодня утром в Донецкой области в результате атаки российского FPV-дрона погиб работник газовой службы. Он как раз направлялся на вызов, чтобы восстановить газоснабжение людям. Мои искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшего", — сказал глава Минэнерго.

Напомним, что в среду в вечернем видеообращении президент Зеленский заявил, что сейчас самая сложная ситуация с отоплением и светом в Киеве.

Также сегодня стало известно, когда на Троещине может появиться теплоснабжение.

Денис Шмыгаль Киев теплоснабжение энергетика отключения света свет
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
