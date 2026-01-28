Шмыгаль рассказал о ситуации со светом

Свет, генераторы и помощь — Шмыгаль провел заседание штаба
В среду, 28 января, состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. В Киеве без света остаются более 600 тысяч потребителей.
Об этом сообщил глава Минэнерго Денис Шмыгаль в Telegram.
Шмыгаль о ситуации со светом — детали
"Провели очередное заседание Штаба. Относительно ситуации с электроэнергией. Дефицит мощности остается. По состоянию на вечер в Киеве без света 610 тысяч потребителей. Провели детальный аудит возможностей Киева и области по распределенной генерации. Имеем значительный потенциал", — проинформировал министр.
В то же время он отметил, что сейчас задача — максимально ускорить ввод объектов в работу. По его словам, уже есть график, согласно которому будет осуществляться их поэтапный запуск.
Шмыгаль о международной помощи в энергетике
В то же время глава Минэнерго сообщил, что продолжается активное привлечение международной помощи.
По его информации, генераторы предоставляют 16 стран-партнеров. 437 уже доставлено от ЕС и Японии. Более 500 ожидается, существенная часть уже в пути.
Кроме того, поступят силовые трансформаторы. Здесь Украине активно помогают Нидерланды, Финляндия, Латвия, Азербайджан и Литва (ожидается всего 52 трансформатора).
Шмыгаль о каникулах в Киеве и потерях среди энергетиков
Министр отметил, что сейчас в школах Киева до 1 февраля продолжаются продленные каникулы, некоторые учебные заведения работают в режиме Пунктов несокрушимости.
По его словам, окончательное решение относительно формата обучения должен принять Совет обороны города Киева.
Шмыгаль также упомянул о потерях среди энергетиков.
"К сожалению, есть и потери среди энергетиков. Сегодня утром в Донецкой области в результате атаки российского FPV-дрона погиб работник газовой службы. Он как раз направлялся на вызов, чтобы восстановить газоснабжение людям. Мои искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшего", — сказал глава Минэнерго.
Напомним, что в среду в вечернем видеообращении президент Зеленский заявил, что сейчас самая сложная ситуация с отоплением и светом в Киеве.
Также сегодня стало известно, когда на Троещине может появиться теплоснабжение.
