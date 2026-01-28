Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел энергетический селектор — что известно

Зеленский провел энергетический селектор — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 14:26
Зеленский провел энергетический селектор - что сказал о ситуации в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного селектора обсудил восстановительные работы в Украине. Глава государства заявил, что Киеву не хватает оперативности в решениях.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 28 января.

Реклама
Читайте также:

Восстановление после ударов

Владимир Зеленский во время селектора заслушал доклады о последствиях российских ударов и восстановительных работ. Было попадание беспилотника РФ по жилому дому в Белогородке Киевской области, в результате чего два человека погибли. Но четырехлетнего ребенка удалось спасти.

Зеленський провів енергетичний селектор — що відомо - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"В Киевской области продолжаются и значительные отключения потребителей от электричества. В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на этот день таких домов более 700 в трех районах столицы. Ремонтные бригады работают по максимуму", — отметил Зеленский.

Президент также выслушал доклад МВД по оказанию помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева. За один день 6200 человек получили горячее питание. Также проанализировали ситуацию в Харькове, на Сумщине и в Чернигове.

"В Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу. ... Необходимые силы привлечены на Днепровщине для восстановления после ударов по объектам энергетики. Речь идет о Синельниковском и Каменском районах и Кривом Роге. По состоянию на сегодняшнее утро в Кривом без отопления были 243 дома", — подчеркнул президент.

Напомним, что в Киеве были приняты решения об ускорении ремонтных работ. Однако, по мнению директора центра "Психея", этих действий недостаточно.

Ранее мы также информировали, что Германия передаст Украине 33 мобильные комбинированные теплоэлектростанции. Они уже готовятся к отправке.

Владимир Зеленский МВД Киев электроэнергия восстановление энергетика
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации