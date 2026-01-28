Зеленский провел энергетический селектор - что сказал о ситуации в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного селектора обсудил восстановительные работы в Украине. Глава государства заявил, что Киеву не хватает оперативности в решениях.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 28 января.

Реклама

Читайте также:

Восстановление после ударов

Владимир Зеленский во время селектора заслушал доклады о последствиях российских ударов и восстановительных работ. Было попадание беспилотника РФ по жилому дому в Белогородке Киевской области, в результате чего два человека погибли. Но четырехлетнего ребенка удалось спасти.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"В Киевской области продолжаются и значительные отключения потребителей от электричества. В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на этот день таких домов более 700 в трех районах столицы. Ремонтные бригады работают по максимуму", — отметил Зеленский.

Президент также выслушал доклад МВД по оказанию помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева. За один день 6200 человек получили горячее питание. Также проанализировали ситуацию в Харькове, на Сумщине и в Чернигове.

"В Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу. ... Необходимые силы привлечены на Днепровщине для восстановления после ударов по объектам энергетики. Речь идет о Синельниковском и Каменском районах и Кривом Роге. По состоянию на сегодняшнее утро в Кривом без отопления были 243 дома", — подчеркнул президент.

Напомним, что в Киеве были приняты решения об ускорении ремонтных работ. Однако, по мнению директора центра "Психея", этих действий недостаточно.

Ранее мы также информировали, что Германия передаст Украине 33 мобильные комбинированные теплоэлектростанции. Они уже готовятся к отправке.