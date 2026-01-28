Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський провів енергетичний селектор — що відомо

Зеленський провів енергетичний селектор — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 14:26
Зеленський провів енергетичний селектор — що сказав про ситуацію в Києві
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський під час щоденного селектора обговорив відновлювальні роботи в Україні.  Глава держави заявив, що Києву бракує оперативності в рішеннях.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 28 січня.

Реклама
Читайте також:

Відновлення після ударів

Володимир Зеленський під час селектору заслухав доповіді щодо наслідків російських ударів та відновлювальних робіт. Було влучання безпілотника РФ по житловому будинку в Білогородці Київської області, внаслідок чого двоє людей загинули, а чотирирічну дитину вдалося врятувати. 

Зеленський провів енергетичний селектор — що відомо - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"На Київщині тривають і значні відключення споживачів від електрики. У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві", — зазначив Зеленський.

Президент також вислухав доповідь МВС по надання допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву. За один день 6200 людей отримали гаряче харчування. Також проаналізували ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові. 

"У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. ... Необхідні сили залучені на Дніпровщині для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики. Ідеться про Синельниковський і Камʼянський райони та Кривий Ріг. Станом на сьогоднішній ранок у Кривому без опалення були 243 будинки", — наголосив президент.

Нагадаємо, що у Києві були прийняті рішення про прискорення ремонтних робіт. Однак, на думку директора центру "Псіхея", цих дій недостатньо.

Раніше ми також інформували, що Німеччина передасть Україні 33 мобільні комбіновані теплоелектростанці. Вони вже готуються до відправлення.

Володимир Зеленський МВС Київ електроенергія відновлення енергетика
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації