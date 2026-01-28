Зеленський провів енергетичний селектор — що сказав про ситуацію в Києві

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський під час щоденного селектора обговорив відновлювальні роботи в Україні. Глава держави заявив, що Києву бракує оперативності в рішеннях.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 28 січня.

Відновлення після ударів

Володимир Зеленський під час селектору заслухав доповіді щодо наслідків російських ударів та відновлювальних робіт. Було влучання безпілотника РФ по житловому будинку в Білогородці Київської області, внаслідок чого двоє людей загинули, а чотирирічну дитину вдалося врятувати.

"На Київщині тривають і значні відключення споживачів від електрики. У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві", — зазначив Зеленський.

Президент також вислухав доповідь МВС по надання допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву. За один день 6200 людей отримали гаряче харчування. Також проаналізували ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові.

"У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. ... Необхідні сили залучені на Дніпровщині для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики. Ідеться про Синельниковський і Камʼянський райони та Кривий Ріг. Станом на сьогоднішній ранок у Кривому без опалення були 243 будинки", — наголосив президент.

Нагадаємо, що у Києві були прийняті рішення про прискорення ремонтних робіт. Однак, на думку директора центру "Псіхея", цих дій недостатньо.

Раніше ми також інформували, що Німеччина передасть Україні 33 мобільні комбіновані теплоелектростанці. Вони вже готуються до відправлення.