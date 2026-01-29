Відео
Кулеба відповів, як просувається відновлення енергетики України

Кулеба відповів, як просувається відновлення енергетики України

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 13:46
Ситуація в енергетиці — Олексій Кулеба відповів, як триває відновлення
Термінова новина

Ситуація в енергетиці залишається складною, однак у Києві та області фіксують позитивні зрушення.

Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Він зазначив, що у столиці вдалося перейти до жорстких, але планових графіків електропостачання, та поступово уникати повних блекаутів.

Наразі без опалення в Україні залишаються трохи більше 900 житлових будинків, з них 613 — у Києві. Для відновлення теплопостачання діє ремонтний план під контролем штабу на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
