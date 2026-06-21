Економіст прогнозує вступ України до ЄС за 5-10 років

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Президент України Володимир Зеленський та Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Фото: ОПУ

Україна може стати членом Європейського Союзу у середньостроковій перспективі. Експерти оцінюють оптимістичний сценарій у 5 років, тоді як реалістичний — приблизно 10 років. Водночас ключовим викликом для євроінтеграції залишається внутрішній опір реформам.

Про це заявив економіст та інвестиційний банкір Сергій Фурса в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Україна може вступити до Євросоюзу через 5-10 років

За словами економіста Сергія Фурса, головною перешкодою для швидкого економічного розвитку України є стара система управління, яка продовжує впливати на ключові процеси в державі.

Фурса наголосив, що ще до повномасштабної війни інвестори в Україні насамперед стикалися з проблемами верховенства права. Йдеться про судову систему, прокуратуру, правоохоронні органи та корупційні ризики, які фактично створюють бар’єри для бізнесу та інвестицій.

Він підкреслив, що для економічного прориву Україна має усунути ці системні перепони, однак цей процес ускладнюється опором з боку тих, хто зацікавлений у збереженні існуючих правил.

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Окремо економіст пояснив специфіку переговорного процесу з Європейським Союзом. За його словами, відкриття переговорних кластерів є технічним стартом процесу, однак їхнє фактичне виконання та оцінка результатів відбуваються значно пізніше, що ускладнює швидку інтеграцію.

Після цього Фурса підкреслив, що терміни вступу України до ЄС залежать від темпів реформ і здатності подолати внутрішні системні бар’єри.

"До війни, коли приходив інвестор в Україну, що було головною проблемою? Верховенство права: судді, прокурори, СБУшники та корупція. Вони — це той шлагбаум, який стоїть на проході в інвесторів. Якщо ми хочемо динамічного розвитку, ми маємо цей шлагбаум прибрати. І от мета першого кластера — прибрати його. Але люди, які сидять за шлагбаумом, — проти.

Оптимістичний прогноз щодо вступу України до ЄС — п'ять років, і реалістичний — десять.", — пояснив експерт.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час війни Україна не може стати повноправним членом ЄС. Він вважає можливим проміжний формат участі у вигляді асоційованого членства.

Новини.LIVE також повідомляли, що 15 червня 2026 року Україна разом із Молдовою офіційно відкрила перший переговорний кластер щодо вступу до ЄС. Він стосується базових питань прав людини, справедливості та свободи. Водночас повноцінний вступ до Євросоюзу може відбутися лише через кілька років.