Коли ЄС відкриє нові переговорні кластери для України

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Єврокомісії привітала Україну з відкриттям першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Урсула фон дер Ляєн заявила, що вже влітку можуть бути відкриті додаткові кластери.

Про це вона сказала під час заяви, коментуючи прогрес України на шляху до ЄС, передає Новини.LIVE.

У Єврокомісії відзначили прогрес України та анонсували нові кроки на шляху до ЄС

"Коли Україна демонструє результат, ми також маємо демонструвати результат", — наголосила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що нині є "особливий момент", адже Україна тримає лінію фронту та частково повертає окуповані території.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні планує обговорити з лідерами ЄС наступні п’ять переговорних кластерів, питання посилення протиповітряної оборони, підготовку до зими та посилення тиску на Росію.

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