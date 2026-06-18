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Головна Новини дня Фон дер Ляєн: можливе відкриття нових кластерів для України

Фон дер Ляєн: можливе відкриття нових кластерів для України

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 19:30
Коли ЄС відкриє нові переговорні кластери для України
Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Єврокомісії привітала Україну з відкриттям першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Урсула фон дер Ляєн заявила, що вже влітку можуть бути відкриті додаткові кластери.

Про це вона сказала під час заяви, коментуючи прогрес України на шляху до ЄС, передає Новини.LIVE.

У Єврокомісії відзначили прогрес України та анонсували нові кроки на шляху до ЄС

"Коли Україна демонструє результат, ми також маємо демонструвати результат", — наголосила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що нині є "особливий момент", адже Україна тримає лінію фронту та частково повертає окуповані території.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні планує обговорити з лідерами ЄС наступні п’ять переговорних кластерів, питання посилення протиповітряної оборони, підготовку до зими та посилення тиску на Росію.

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Новини.LIVE повідомляли, що в понеділок, 15 червня, Україна відкрила перший переговорний кластер щодо вступу до Європейського Союзу. Водночас сам процес повноцінного членства може тривати ще кілька років.

Новини.LIVE інформували, що Європейський Союз планує суттєво змінити чинний порядок продовження економічних санкцій проти країни-агресора. Замість стандартного шестимісячного терміну пакети обмежень можуть затверджуватися одразу на один рік. Попередньо таку ініціативу вже підтримали, зокрема, уряди Угорщини та Словаччини.

НАТО Урсула фон дер Ляєн Рамштайн
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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