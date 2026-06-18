Когда ЕС откроет новые переговорные кластеры для Украины

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Председатель Еврокомиссии поздравила Украину с открытием первого переговорного кластера по вопросу вступления в Европейский Союз. Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже летом могут быть открыты дополнительные кластеры.

Об этом она сказала в ходе заявления, комментируя прогресс Украины на пути в ЕС, передает Новини.LIVE.

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"Когда Украина демонстрирует результат, мы также должны демонстрировать результат", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что сейчас наступил "особый момент", ведь Украина удерживает линию фронта и частично возвращает оккупированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня планирует обсудить с лидерами ЕС следующие пять переговорных кластеров, вопросы усиления противовоздушной обороны, подготовку к зиме и усиление давления на Россию.

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Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 15 июня, Украина открыла первый переговорный кластер по вступлению в Европейский Союз. В то же время сам процесс полноценного членства может занять еще несколько лет.

Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз планирует существенно изменить действующий порядок продления экономических санкций против страны-агрессора. Вместо стандартного шестимесячного срока пакеты ограничений могут утверждаться сразу на один год. Предварительно такую инициативу уже поддержали, в частности, правительства Венгрии и Словакии.