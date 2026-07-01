Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Украина рассчитывает на скорейшее открытие новых переговорных кластеров с ЕС

Зеленский: Украина рассчитывает на скорейшее открытие новых переговорных кластеров с ЕС

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 18:17
Зеленский: следующие пять кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС могут быть открыты в ближайшее время
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будут открыты следующие пять кластеров переговоров о вступлении в Европейский Союз. По его словам, Украина стремится продвигаться по пути евроинтеграции максимально оперативно, без лишних задержек.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС, передает Новини.LIVE.

Путь Украины в ЕС

Зеленский выразил благодарность всем главам стран Европейского Союза за политическое решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы можем открыть следующие пять кластеров очень скоро и продолжить практические переговоры. Политическое решение об открытии переговорных кластеров очень мотивирует украинский народ, поднимает наш дух и показывает, что ЕС держит свои обещания", — подчеркнул украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский посетил Ирландию по случаю начала ее председательства в Совете Европейского Союза. Глава государства выразил надежду на дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС.

Читайте также:

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что ЕС должен открыть все переговорные кластеры, чтобы доказать серьезность своих намерений в отношении членства Украины.

Владимир Зеленский Европейский союз Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации