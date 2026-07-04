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Зеленский обсудил с Мерцем ракеты для Patriot и ситуацию на фронте

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 12:53
Беседа Зеленского и Мерца: Patriot для Украины и фейк Путина о Константиновке
Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Основной темой переговоров стало укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности обеспечение систем Patriot необходимыми ракетами.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Какие ключевые темы обсудил президент с Мерцем

По словам главы государства, Россия продолжает делать ставку на массированные баллистические удары по украинским городам, поэтому вопрос укрепления ПВО остается одним из ключевых.

"Ключевое сейчас — ракеты для "Пэтриотов", чтобы защищать наших людей от российской баллистики. Говорили прежде всего именно об этом — о возможности поддержать наши системы Patriot необходимыми ракетами", — отметил президент.

Особое внимание собеседники уделили ситуации на фронте. Зеленский проинформировал канцлера о текущем ходе боевых действий и подчеркнул, что заявления Кремля о якобы захвате Константиновки не соответствуют действительности. Президент также обвинил главу Кремля в сознательном распространении ложной информации с целью ввести в заблуждение международное сообщество и президента США.

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"Путин решил солгать миру и президенту Америки относительно ситуации на фронте. Заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки. Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает призывать международных партнеров усилить противовоздушную оборону из-за роста числа массированных российских атак. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что дополнительные системы ПВО и ракеты к ним крайне необходимы для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры от ракетных и дронных ударов РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает работать с международными партнерами над укреплением системы противовоздушной обороны. Киев неоднократно подчеркивал, что дополнительные комплексы Patriot, ракеты к ним и развитие совместного оборонного производства являются ключевыми для защиты украинских городов от массированных российских ракетных и дронных атак.

Владимир Зеленский ПВО Фридрих Мерц
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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