Генштаб та Зеленський спростували окупацію Костянтинівки

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російський диктатор Володимир Путін збрехав про оккупацію міста Костянтинівка в Донецькій області російськими окупаційними військами. Українське військове керівництво терміново спростувало цю гучну заяву Кремля та назвало її відвертою пропагандистською дезінформацією. Наразі населений пункт повністю перебуває під фізичним контролем Сил оборони України, а наші підрозділи продовжують вести там успішну оборонну операцію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний коментар речника Генерального штабу ЗСУ майора Андрія Ковальова інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна" та заяву президента Зеленського.

Контрдиверсійні дії в місті

Офіційні електронні системи відображення оперативної обстановки та лінії бойового зіткнення DELTA чітко підтверджують присутність українських військ у місті.

Підрозділи тримають визначені рубежі, попри постійне бажання противника прорватися вглиб житлових кварталів.

"Військові частини та підрозділи продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього. Натомість ворог, уже не вперше, вдається до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків", — заявив майор Андрій Ковальов під час розмови.

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Президент Володимир Зеленський також повідомив. що Путін вирішив збрехати світу.

"Заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину… Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", — заявив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у РФ запустили інформаційну операцію. Росіяни масово поширюють фейкові ШІ-відео, де їхні військові нібито заопиои Костянтинівку.

Також ми писали, що про класичне оточення Костянтинівки наразі не йдеться. Противник активно намагається закріплюватися у південно-західній частині міста, зокрема в багатоповерховій забудові, а також рухається в обхід населеного пункту з різних напрямків. Але частину міста контролюють українськи Сили оборони.