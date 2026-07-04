Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Генеральный штаб опроверг информацию об оккупации Константиновки: идут бои

Генеральный штаб опроверг информацию об оккупации Константиновки: идут бои

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 12:59
Генеральный штаб и Зеленский опровергли информацию об оккупации Константиновки
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российский диктатор Владимир Путин солгал об оккупации города Константиновка в Донецкой области российскими оккупационными войсками. Украинское военное руководство оперативно опровергло это громкое заявление Кремля и назвало его откровенной пропагандистской дезинформацией. В настоящее время населенный пункт полностью находится под физическим контролем Сил обороны Украины, а наши подразделения продолжают вести там успешную оборонительную операцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный комментарий пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ майора Андрея Ковалева информационному агентству Интерфакс-Украина и заявление президента Зеленского.

Контрдиверсионные действия в городе

Официальные электронные системы отображения оперативной обстановки и линии боевого столкновения DELTA четко подтверждают присутствие украинских войск в городе.

Подразделения удерживают заданные рубежи, несмотря на постоянные попытки противника прорваться вглубь жилых кварталов.

"Воинские части и подразделения продолжают вести оборонительную операцию на заданных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему. В то же время враг, уже не в первый раз, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", — заявил майор Андрей Ковалев во время беседы.

Читайте также:

Президент Владимир Зеленский также сообщил, что Путин решил солгать миру.

"Заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость… Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но всё же он не перейдёт линию фронта: правда сильно отличается от путинских слов", — заявил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в РФ была запущена информационная операция. Русские массово распространяют фейковые ИИ-видео, где их военные якобы запиши Константиновку.

Также мы писали, что о классическом окружении Константиновки пока речь не идет. Противник активно пытается закрепляться в юго-западной части города, в частности, в многоэтажной застройке, а также движется в обход населенного пункта по разным направлениям. Но часть города контролируют украинские Силы обороны.

Владимир Зеленский Генштаб ВСУ оккупация
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации