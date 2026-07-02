Зеленський очікує візит Віткоффа і Кушнера до України

Володимир Зеленський на місці російського обстрілу Києва 2 липня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на візит до України спецпредставників Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Він повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров вчора мав з ними контакти.

Про це глава держави сказав під час спілкування з медіа на місці російського удару по Дарницькому районі Києва у четвер, 2 липня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Візит спецпредставників США до України

"Вчора була розмова між Умєровим і Кушнером, так і позавчора тощо", — зазначив Зеленський.

Раніше спецпредставники США повідомляли, що приїдуть до України. За його словами, Віткофф та Кушнер повинні особисто побачити ситуацію в Україні, щоб краще зрозуміти її та донести побачене лідера Штатів Дональду Трампу.

"Саме тому ми хотіли, щоб вони приїхали до нас доволі давно. Сподіваюся, що вони приїдуть, розумію, що є виклики на Близькому Сході, і ми вдячні за їхню позицію, що хочуть допомагати тощо. Але нам потрібно більше, ніж слова", — додав глава держави.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на лідера Франції Еммануеля Макрона, США офіційно закріпили свою участь у підтримці України, підписавши відповідний документ. Таким чином, Вашингтон більше не виступає як нейтральна сторона у відносинах між Києвом і Москвою.

Раніше Зеленський повідомив, що США вперше дали позитивний сигнал у відповідь на запит Києва щодо ліцензій на спільне виробництво систем ППО та ракет до них. Він уточнив, що для запуску цього процесу необхідне лише особисте схвалення Трампа.

