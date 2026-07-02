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Зеленский ожидает прибытия спецпредставителей США в Украину

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 20:50
Зеленский ожидает визита Виткоффа и Кушнера в Украину
Владимир Зеленский на месте российского обстрела Киева 2 июля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает визита в Украину спецпредставителей Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров вчера поддерживал с ними контакты.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ на месте российского удара по Дарницкому району Киева в четверг, 2 июля, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Визит спецпредставителей США в Украину

"Вчера состоялся разговор между Умеровым и Кушнером, да и позавчера и так далее", — отметил Зеленский.

Ранее спецпредставители США сообщали, что приедут в Украину. По его словам, Уиткофф и Кушнер должны лично увидеть ситуацию в Украине, чтобы лучше понять ее и донести увиденное лидеру США Дональду Трампу.

"Именно поэтому мы хотели, чтобы они приехали к нам уже довольно давно. Надеюсь, что они приедут, понимаю, что есть проблемы на Ближнем Востоке, и мы благодарны за их позицию, что они хотят помогать и так далее. Но нам нужно больше, чем слова", — добавил глава государства.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на лидера Франции Эммануэля Макрона, США официально закрепили свое участие в поддержке Украины, подписав соответствующий документ. Таким образом, Вашингтон больше не выступает в качестве нейтральной стороны в отношениях между Киевом и Москвой.

Ранее Зеленский сообщил, что США впервые дали положительный сигнал в ответ на запрос Киева о лицензиях на совместное производство систем ПВО и ракет к ним. Он уточнил, что для запуска этого процесса необходимо лишь личное одобрение Трампа.

Владимир Зеленский США Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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