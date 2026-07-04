Зеленський провів телефонну розмову з Трампом у День незалежності США

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося у День незалежності Сполучених Штатів.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Телефонна розмова Зеленського з Трампом

Президент України привітав Дональда Трампа та американський народ із Днем незалежності, подякувавши США за підтримку України у війні проти Росії.

Спершу це повідомив журналіст Барак Реві у своєму X.

Заява Барака Реві. Фото: скріншот Х

Читайте також:

Зеленський заявив, що Україна високо цінує допомогу США у захисті незалежності та свободи, а також підтримку американського суспільства.

"Дуже добре поговорили по телефону. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу — від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки", — зазначив Зеленський.

За словами президента, під час розмови сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатичному напрямку. Зеленський наголосив, що існує реальна перспектива завершення війни, а рішучість Сполучених Штатів у цьому процесі має вирішальне значення.

Також, за його словами, домовлено продовжити особисту розмову під час саміту НАТО в Анкарі.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності та висловив подяку американському народу за підтримку України у протистоянні російській агресії. Він наголосив, що лідерство США та допомога у сфері безпеки відіграють важливу роль у захисті свободи та миру.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі, закликавши посилити підтримку української системи протиповітряної оборони. Він зазначив, що Росія все частіше використовує балістичні ракети як ключовий засіб ведення війни.