Трамп і Зеленський можуть зустрітися 8 липня на саміті НАТО в Туреччині

У Білому домі анонсували можливу зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО
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Дата публікації: 5 липня 2026 20:56
Термінова новина
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині.
Про це інформує кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу з посиланням на представника Білого дому, передає Новини.LIVE.
Потенційна зустріч може відбутися в межах заходів саміту НАТО.
Наразі офіційного підтвердження зустрічі сторін немає. Новина доповнюється...
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