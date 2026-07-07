Трамп заявив, що Зеленський і Путін хочуть укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить можливість для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, і український лідер Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін нібито зацікавлені в укладенні домовленостей. Водночас американський лідер висловив сподівання, що зрушення у цьому питанні можуть відбутися вже найближчим часом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Трамп про можливу угоду між Зеленським і Путіним

Американський лідер Дональд Трамп висловив думку, що Україна та Росія можуть наблизитися до укладення мирної угоди. Таку заяву він зробив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Американський лідер розповів, що нещодавно провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього він також поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. За словами Трампа, ці контакти дають йому підстави сподіватися на можливий прогрес у питанні завершення війни.

Під час виступу президент США заявив, що, на його переконання, обидві сторони прагнуть досягти домовленостей. Водночас він визнав, що цей процес уже триває значно довше, ніж очікувалося, однак висловив сподівання на позитивний розвиток подій.

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"Думаю, вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але, гадаю, щось із цього вийде… Сподіваюся, скоро", — сказав Трамп.

Новини.LIVE інформували, що 4 липня 2026 року диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом, під час якої вони обговорили війну в Україні та двосторонні відносини. За інформацією Кремля, сторони висловилися за пошук мирного врегулювання, а також домовилися підтримувати контакт і провести нову розмову найближчим часом.

Зокрема, 4 липня Володимир Зеленський також провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої вони обговорили ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля для завершення війни. Зеленський наголосив, що рішучість США є ключовою для досягнення миру. Крім того, сторони домовилися продовжити особисте спілкування під час саміту НАТО в Анкарі.

Новини.LIVE також писали, що у Білому домі не виключають зустрічі Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО 8 липня. За інформацією ЗМІ, переговори можуть відбутися на полях саміту. Очікується, що сторони можуть обговорити подальшу підтримку України, військову допомогу та перспективи завершення війни.