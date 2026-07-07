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Головна Новини дня Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет до Patriot

Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет до Patriot

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 16:08
Ракети до Patriot — Зеленський завтра поговорить з Трампом
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже завтра планує провести розмову з президентом США Дональд Трамп. Під час зустрічі лідери обговорять, зокрема, питання постачання ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це Володимир Зеленський сказав на полях саміту НАТО в Анкарі 7 липня, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Зеленський і Трамп поговорять про Patriot

"Завтра говоритиму з Президентом Трампом про різні теми, зокрема про це. Також важливо знайти спосіб якнайшвидше отримати більше ракет для систем Patriot. Це найважливіше", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, питання постачання засобів протиповітряної оборони залежить не лише від США, адже відповідні можливості мають й інші партнери України. 

Водночас президент додав, що Росія демонструє ознаки ослаблення на полі бою, однак цього недостатньо для завершення війни.

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"Ми бачимо і відчуваємо слабкість Росії. Але цього недостатньо. Нам потрібен тиск і більше санкцій проти Росії", — підкреслив український лідер. 

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленськи розповідав, що протиповітряна оборона є вразливим місцем для ЗСУ. За його словами, це може визначити результат війни.

Водночас військовий аналітик сказав, що балістику можуть збивати й також європейські ЗРК SAMP/T. Україні потрібно співпрацювати з європейськими партнерами.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Patriot Саміт НАТО в Анкарі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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