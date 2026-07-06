SAMP/T можуть збивати балістичні ракети не гірше за Patriot

ЗРК SAMP-T. Фото: auto-motive.info

Європейські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T здатні перехоплювати балістичні ракети не гірше за американські Patriot. Україна потрібно співпрацювати з європейськими партнерами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі День.LIVE.

Які системи можуть збивати балістичні ракети

Снєгирьова наголосив, що Україні варто активніше співпрацювати з європейськими партнерами у сфері протиповітряної оборони, адже отримати необхідні технології та ліцензії від країн Європи, зокрема Франції, значно простіше, ніж вести тривалі й складні переговори зі Сполученими Штатами.

Військовий аналітик вважає, що українська влада втратила дорогоцінний час, не розпочавши переговори щодо масштабування систем SAMP/T ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Чому питання про ліцензії від європейських партнерів не постали ще у 2022 році? Ми що не розуміли, шо у нас проблеми з антибалістикою? За пʼять років ми могли би масштабувати антибалістичні ураження", — сказав експерт.

Читайте також:

На його переконання, розвиток співпраці з європейськими виробниками міг би посилити можливості української протиповітряної оборони та забезпечити країну додатковими засобами для перехоплення балістичних ракет.

Як писали Новини.LIVE, раніше Юрій Ігнат розповів, що Росія переміщує свої протикорабельні ракетні комплекси до північних кордонів України. Таким чином вона змінює тактику і хоче скоротити час підльоту надшвидких цілей до міст.

Після сьогоднішнього обстрілу Володимир Зеленський сказав, що Україна критично потребує посилення протиповітряної оборони. За його словами, відсутніть ракет до комплексів Patriot тільки заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки.