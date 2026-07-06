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Главная Новости дня Баллистику могут сбивать не только Patriot: аналитик назвал альтернативу

Баллистику могут сбивать не только Patriot: аналитик назвал альтернативу

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 17:11
SAMP/T могут сбивать баллистические ракеты не хуже Patriot
ЗРК SAMP-T. Фото: auto-motive.info

Европейские зенитно-ракетные комплексы SAMP/T способны перехватывать баллистические ракеты не хуже, чем американские Patriot. Украине необходимо сотрудничать с европейскими партнерами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире День.LIVE.

Какие системы могут сбивать баллистические ракеты

Снегирев подчеркнул, что Украине следует активнее сотрудничать с европейскими партнерами в сфере противовоздушной обороны, ведь получить необходимые технологии и лицензии от стран Европы, в частности Франции, значительно проще, чем вести длительные и сложные переговоры с Соединенными Штатами.

Военный аналитик считает, что украинские власти потеряли драгоценное время, не начав переговоры о расширении систем SAMP/T еще в начале полномасштабного вторжения России.

"Почему вопрос о лицензиях от европейских партнеров не встал еще в 2022 году? Мы что не понимали, что у нас проблемы с антибаллистикой? За пять лет мы могли бы масштабировать антибаллистические поражения", — сказал эксперт.

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По его мнению, развитие сотрудничества с европейскими производителями могло бы усилить возможности украинской противовоздушной обороны и обеспечить страну дополнительными средствами для перехвата баллистических ракет.

Как писали Новини.LIVE, ранее Юрий Игнат рассказал, что Россия перемещает свои противокорабельные ракетные комплексы к северным границам Украины. Таким образом она меняет тактику и хочет сократить время подлета сверхбыстрых целей к городам.

После сегодняшнего обстрела Владимир Зеленский заявил, что Украина остро нуждается в укреплении противовоздушной обороны. По его словам, отсутствует ракета к комплексам Patriot только поощряет Россию дальше "побеждать" жилые дома.

ПВО Patriot баллистические ракеты эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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