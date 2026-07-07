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Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 16:08
Ракеты для Patriot — Зеленский завтра поговорит с Трампом
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже завтра планирует провести беседу с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи лидеры обсудят, в частности, вопрос о поставках ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом Владимир Зеленский заявил в кулуарах саммита НАТО в Анкаре 7 июля, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Зеленский и Трамп поговорят о Patriot

"Завтра буду говорить с президентом Трампом на разные темы, в том числе и об этом. Также важно найти способ как можно быстрее получить больше ракет для систем Patriot. Это самое важное", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, вопрос о поставках средств противовоздушной обороны зависит не только от США, ведь соответствующие возможности есть и у других партнеров Украины.

В то же время президент добавил, что Россия демонстрирует признаки ослабления на поле боя, однако этого недостаточно для завершения войны.

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"Мы видим и чувствуем слабость России. Но этого недостаточно. Нам нужно давление и больше санкций против России", — подчеркнул украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский рассказывал, что противовоздушная оборона является уязвимым местом для ВСУ. По его словам, это может определить исход войны.

В то же время военный аналитик отметил, что баллистические ракеты могут сбивать и европейские ЗРК SAMP/T. Украине необходимо сотрудничать с европейскими партнерами.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Patriot Саммит НАТО в Анкаре
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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