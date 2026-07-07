Зеленский заявил, что Украина уязвима в ПВО

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что способность Украины производить и применять дроны большой изменила ход войны. Однако есть фактор, в чем наша страна уязвима.



Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства для Financial Times.

Что сказал президент об взаимности Украины

По словам Зеленского, способность Украины в производстве и применении дронов, позволили Киеву наносить удары по военным и энергетическим объектам во все более отдаленных районах РФ, ослабляя тем самым военную машину Москвы.

Однако глава государства упомянул одну критически важную уязвимость, которая еще может определить исход войны. Это противовоздушная оборона.

"Остается лишь одна не известная. К сожалению, это противобаллистическая оборона. Это главная слабость (Украины — Ред.) в атом уравнении", — сказал президент.

FT отмечает, что Украина имеет в расположении американские комплексы Patriot и французские SAMP/T, которые способны перехватывать российскую баллистику. Однако их крайне мало.

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Так, в ходе атаки РФ в ночь на 6 июля, Украине не удалось перехватить ни одну из 29 баллистических ракет.

По словам Зеленского, ракеты-перехватчики Pac-3 для Patriot прибывают иногда "буквально за день до массированной атаки".

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Зеленский сказал, что решающая фаза войны переместилась с суши и моря в воздух. Поэтому "битва в небе" определит исход войны.

Также мы писали, что по словам генсека НАТО Марко Рютте, президент США Дональд Трамп смог переубедит оборонные компании в расширении производства ракет для Patriot.