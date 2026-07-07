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Зеленский объяснил, почему Путин напал на Украину

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 02:41
Зеленский считает, что Путин напал на Украину из-за отсутствия у Киева ядерного оружия
Владимир Путин. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабной войны у Украины не было возможности сбивать баллистику. Также он считает, что диктатор РФ Владимир Путин осмелился напасть на нашу страну из-за отсутствия ядерного оружия.

Об этом глава рассказал в интервью Financial Times, передает Новини.LIVE.

Почему Путин решился напасть на Украину

Во время беседы Зеленский сказал, что когда Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году, Украина не смогла перехватить большое количество баллистический ракет. Причиной тому стало то, что программы противоракетной обороны советской эпохи оставались под контролем Москвы.

"Мы не были готовы", — добавил он.

Зеленский связал эту стратегическую уязвимость с решением Украины в 1990-х годах отказаться от третьего по величине в мире ядерного арсенала на гарантии безопасности со стороны Запада и России.

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"Без ядерного оружия вы перестаете быть частью клуба, на который другие боятся нападений. Вместо этого вы становитесь часть клуба, на которой можно напасть", — резюмировал президент.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Зеленский заявил, что решающая фаза войны РФ против Украины сместилась с суши и моря в воздух. Поэтому исход этого противостояния решится битва в небе.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп во время разговора с Зеленским 4 июля сказал ему, что Украина очень хорошо справляется со своей дроновой кампанией в ударах по РФ.

Владимир Зеленский владимир путин ядерное оружие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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