Трамп после встречи с Зеленским свяжется с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на этой неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции, чтобы возобновить усилия по завершению войны в Украине. После этой встречи американский лидер , скорее всего, созвониться с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что известно о запланированной встрече и намерениях Трампа

Как пишет агентство, Трамп должен прибыть на саммит НАТО во вторник. Его первая встреча состоится с принимающей стороной — президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а после ожидается встреча с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Высокопоставленний чиновник США сообщил Reuters, что встреча с Зеленским ожидается в среду. На ней Трамп намерен обсудить "как мы можем положить конец войне".

"За последние пару месяцев поле боя явно замерло, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. Президент испытывает острую необходимость попытаться положить этому конец", — сказал чиновник.

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Он добавил, что после разговора с Зеленским, Трамп, скорее всего, свяжется с Путиным.

Что же касается саммита, то Трамп призовет союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, передав "это послание лично". В ходе встречу будут объявлены сделки в оборонной сфере на миллиарды долларов, однако подробности чиновник не рассказал.

Как сообщало Новини.LIVE, в СМИ уже была информация, что встреча Зеленского и Трампа может состоятся 8 июля, хотя ни одна из сторон этого официально не подтвердила. Если встреча будет, то среди ключевых тем может стать дальнейшая поддержка Украины со стороны США, усиление ПВО, санкции против РФ и перспективы завершения войны.

Также мы писали, что в субботу 4 июля США праздновали 250 лет независимости своей страны. В этот день Зеленский поговорил с Трампом и поздравил его с праздником, а также сказал, что есть перспективы завершения войны.

Кроме того, в тот же день состоялся разговор Трампа и Путина. Диктатор РФ тоже поздравил лидера США с праздником, а также они говорили о ситуации в Украине. В частности, Путин убеждал Трампа, что РФ якобы наступает по всем фронтам.