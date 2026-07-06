Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Reuters: Трамп обговорить із Зеленським завершення війни, а потім зв’яжеться з Путіним

Reuters: Трамп обговорить із Зеленським завершення війни, а потім зв’яжеться з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 01:14
Трамп після зустрічі із Зеленським зв’яжеться з Путіним
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп цього тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Туреччині, щоб відновити зусилля з припинення війни в Україні. Після цієї зустрічі американський лідер, найімовірніше, зв’яжеться з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що відомо про заплановану зустріч та наміри Трампа

Як пише агентство, Трамп має прибути на саміт НАТО у вівторок. Його перша зустріч відбудеться з приймаючою стороною — президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а після цього очікується зустріч із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Високопоставлений чиновник США повідомив Reuters, що зустріч із Зеленським очікується в середу. На ній Трамп має намір обговорити, "як ми можемо покласти край війні".

"За останні кілька місяців ситуація на полі бою явно застигла, і жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Президент відчуває гостру необхідність спробувати покласти цьому край", — сказав чиновник.

Читайте також:

Він додав, що після розмови із Зеленським Трамп, найімовірніше, зв’яжеться з Путіним.

Що ж стосується саміту, то Трамп закличе союзників по НАТО збільшити видатки на оборону, передавши «це послання особисто». Під час зустрічі будуть оголошені угоди в оборонній сфері на мільярди доларів, однак подробиць чиновник не розповів.

Як повідомляло Новини.LIVE, у ЗМІ вже з’явилася інформація, що зустріч Зеленського та Трампа може відбутися 8 липня, хоча жодна зі сторін цього офіційно не підтвердила. Якщо зустріч відбудеться, то серед ключових тем може стати подальша підтримка України з боку США, посилення ППО, санкції проти РФ та перспективи завершення війни.

Також ми писали, що в суботу, 4 липня, США відзначали 250 років незалежності своєї країни. Цього дня Зеленський поспілкувався з Трампом і привітав його зі святом, а також зазначив, що є перспективи завершення війни.

Крім того, того ж дня відбулася розмова Трампа і Путіна. Диктатор РФ також привітав лідера США зі святом, а також вони говорили про ситуацію в Україні. Зокрема, Путін переконував Трампа, що РФ нібито наступає на всіх фронтах.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації