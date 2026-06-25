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Головна Новини дня Трамп оцінив позиції Зеленського у війні Росії проти України

Трамп оцінив позиції Зеленського у війні Росії проти України

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 00:17
Трамп заявив, що Зеленський непогано справляється у війні Росії проти України
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський досить непогано справляється у війні Росії проти України. За його словами, у Києва справи йдуть непогано.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про позицію Зеленського

Цієї ночі Дональд Трамп проводить в Овальному кабінеті зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час спілкування з пресою один із журналістів запитав у президента США, чи перемагає зараз Зеленський, на що глава Білого дому відповів, що справи в української сторони йдуть непогано.

"У нього справи йдуть непогано. Послухайте, як не поглянь, у нього справи йдуть непогано. Принаймні, він тримається — з обох боків гине багато людей. Але я думаю, що у нього справи йдуть непогано", — сказав Трамп.

Як повідомляли Новини.LIVE, після саміту G7 у ЗМІ з’явилася інформація, що Трамп на цій зустрічі висловив готовність надати допомогу Україні та посилити тиск на Кремль, щоб закінчити війну. Однак в обмін на це він попросив у партнерів допомоги у питаннях щодо Ірану.

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Також ЗМІ писали, що під час саміту Трамп у приватній розмові із Зеленським закликав його до більш жорстких заходів проти Росії. Причина в тому, що президент США не вірить, що диктатор РФ Володимир Путін зробить щось без тиску.

Володимир Зеленський Дональд Трамп війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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