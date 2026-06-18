Рютте оцінив роль Трампа у підтримці України та переговорах із Путіним

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп зробив багато для України. За його словами, саме Трамп відновив діалог із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб наблизити завершення війни. Також Рютте наголосив, що США залишаються ключовою країною у забезпеченні України системами Patriot та іншою критично важливою зброєю.

Про це Рютте заявив журналістам у Брюселлі. На місці події працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Рютте: Трамп зробив багато для України

"Саме він (Трамп — ред.) порушив глухий кут із Путіним. Він знову почав вести діалог із ним, щоб завершити цю війну. Лише американський президент міг це зробити", — сказав Рютте.

За словами генсека НАТО, завдяки рішенню президента США Україна продовжує отримувати системи Patriot і ракети-перехоплювачі, необхідні для захисту міст і критичної інфраструктури. Він уточнив, що фінансування цих поставок забезпечують європейські союзники та Канада.

Рютте також позитивно оцінив підсумки саміту G7, наголосивши, що лідери держав "Групи семи" підтвердили єдину позицію щодо подальшої підтримки України.

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Як писали Новини.LIVE, 17 червня Рютте провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Політики обговорили захист України. А також програму PURL.

Крім того, генсек НАТО розповів, що Зеленський візьме участь у зустрічі "Рамштайн". Міністри оборони країн-союзників зустрінуться 18 червня. Основна тема обговорення — подальша військова підтримка України, фінансування та розвиток оборонного виробництва.