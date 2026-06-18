Рютте оценил роль Трампа в поддержке Украины и переговорах с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп многое сделал для Украины. По его словам, именно Трамп возобновил диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы приблизить окончание войны. Также Рютте подчеркнул, что США остаются ключевой страной в обеспечении Украины системами Patriot и другим критически важным оружием.

Об этом Рютте заявил журналистам в Брюсселе. На месте событий работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Рютте: Трамп многое сделал для Украины

"Именно он (Трамп — ред.) вывел переговоры с Путиным из тупика. Он вновь начал вести диалог с ним, чтобы положить конец этой войне. Только американский президент мог это сделать", — сказал Рютте.

По словам генсека НАТО, благодаря решению президента США Украина продолжает получать системы Patriot и ракеты-перехватчики, необходимые для защиты городов и критической инфраструктуры. Он уточнил, что финансирование этих поставок обеспечивают европейские союзники и Канада.

Рютте также положительно оценил итоги саммита G7, отметив, что лидеры государств "Группы семи" подтвердили единую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины.

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Как писали Новини.LIVE, 17 июня Рютте провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили вопросы защиты Украины, а также программу PURL.

Кроме того, генсек НАТО сообщил, что Зеленский примет участие во встрече "Рамштайн". Министры обороны стран-союзниц соберутся 18 июня. Основная тема обсуждения — дальнейшая военная поддержка Украины, финансирование и развитие оборонного производства.